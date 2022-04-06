Російські військові причетні до масових страт у Малі, - правозахисники

Російські військові в Малі (фіційна назва Республіка Малі - держава в північно-західній Африці, - LB.ua) причетні до масових страт мирних жителів. Про це повідомляє Human Rights Watch з посиланням на 27 джерел, зокрема торговців, громадських діячів, дипломатів та аналітиків із питань безпеки.

За інформацією правозахисників, наприкінці березня 2022 року малійська армія та пов'язані з нею іноземні солдати стратили близько 300 людей.

Декілька неназваних джерел Human Rights Watch ідентифікували іноземних солдатів як росіян. Російські силовики стратили невеликими групами кілька сотень людей, затриманих 27 березня у Мурі під час збройного конфлікту.

З січня 2022 року жителі Мури повідомляли правозахисникам про присутність у районі «десятків білих чоловіків, які не говорять французькою». Співрозмовники Human Rights Watch визнали чоловіків росіянами, оскільки у грудні 2021 року перехідний уряд Малі оголосив, що «російські інструктори» перебувають у країні в рамках двосторонньої угоди.

За даними організації, «переважна більшість» убитих були чоловіками з етнічної групи скотарів Фулані. Ті, хто вижив, стверджували, що чоловіків убили малійські військові та «білі солдати». Правозахисники назвали те, що сталося «найгіршим звірством» за останні 10 років у Малі.

Раніше міністерство оборони Малі відзвітувало, що до кінця березня армія знищила понад 200 терористів і заарештувала ще 51 особу.

Нагадаєио, наприкінці лютого 2022 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна та її союзники майже після декади виведуть свої війська з Малі.