Естонія закриває російське консульство і висилає його співробітників

МЗС Естонії викликало у вівторок посла Російської Федерації Володимира Липаєва і вручило йому ноту про закриття генерального консульства РФ у Нарві та консульського відділу посольства РФ у Тарту. Також уряд планує оголосити персонами нон ґрата та вислати 14 консульських співробітників. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.

Віцеканцлер МЗС Мярт Вольмер (Mart Volmer) наголосив під час передання ноти, що зазначені особи мають залишити Естонію до 30 квітня.

Вольмер заявив, що в нинішній ситуації не можна говорити про нормальне відновлення відносин, "особливо якщо Росія серйозно порушує міжнародне право, зокрема свої міжнародні зобов'язання".

Вольмер також заявив, що дії Росії в Україні неприйнятні, "Росія має вивести свої війська з України та понести відповідальність за збитки, завдані війною".

Нагадаємо, висилання російських дипломатів стало загальноєвропейським процесом через засудження жорстоких злочинів, вчинених російськими солдатами в містах і селищах Київської області. Сьогодні про висилання дипломатів заявили в Іспанії, Італії, Данії, до цього - у Франції та Німеччині.