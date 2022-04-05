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Іспанія теж висилає 25 російських дипломатів з країни

У країні відреагували за різанину в Бучі.

Іспанія теж висилає 25 російських дипломатів з країни
Фото: Европортал

Уряд Іспанії ухвалив рішення вислати з країни 25 дипломатів і співробітників посольства Російської Федерації в Мадриді у відповідь на воєнні злочини, вчинені російськими військовим в містах Київської області. Про це повідомив міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес, пише El Pais.

«Ми вирішили вислати з Іспанії російських дипломатів та співробітників посольства Російської Федерації в Іспанії, які становлять загрозу інтересам безпеки нашої країни та після жахливих дій, що відбуваються останніми днями в Україні, особливо в Бучі», – пояснив Альбарес після Ради міністрів.

Він зазначив, що список ще доопрацьовується.

"Цей захід є частиною європейського процесу, до якого вже приєдналися Бельгія, Польща, Чехія, Нідерланди, а за останні кілька годин Франція, Німеччина, Данія, Італія та служба закордонних справ ЄС", - повідомив міністр.

Він також додав, що Іспанія вимагає негайного розслідування військових злочинів, вчинених росіянами в Україні, і покарання винних.

Нагадаємо, Данія висилає з країни 15 офіцерів російської розвідки, які, за даними уряду, шпигували проти країни. 

Франція висилає з країни 35 російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.

Раніше федеральний уряд Німеччини оголосив персонами нон ґрата 40 російських дипломатів. 30 дипломатів висилає й Італія.

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