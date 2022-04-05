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Італія заявила про видворення 30 російських дипломатів

Сьогодні посла Росії викликали до італійського МЗС, щоб повідомити про видворення.

Італія заявила про видворення 30 російських дипломатів
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо
Фото: Скріншот відео

Італія висилає 30 російських дипломатів із міркувань безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо, пише reuters.com з посиланням на ЗМІ.

Сьогодні посла Росії викликали до італійського МЗС, щоб повідомити про видворення.

“Цей захід узгоджується з іншими європейськими та атлантичними партнерами і є необхідним через причини, що пов’язані з нашою національною безпекою, і в контексті нинішньої кризи, спричиненої невиправданою агресією Російської Федерації проти України”, – заявив Ді Майо. 

Речник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ дасть відповідь на ці дії.

Нагадаємо, Данія висилає з країни 15 офіцерів російської розвідки, які, за даними уряду, шпигували проти країни. 

Франція видворяє з країни 35 російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.

Раніше федеральний уряд Німеччини оголосив персонами нон ґрата 40 російських дипломатів.

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