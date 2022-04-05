Італія заявила про видворення 30 російських дипломатів

Італія висилає 30 російських дипломатів із міркувань безпеки.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо, пише reuters.com з посиланням на ЗМІ.
Сьогодні посла Росії викликали до італійського МЗС, щоб повідомити про видворення.
“Цей захід узгоджується з іншими європейськими та атлантичними партнерами і є необхідним через причини, що пов’язані з нашою національною безпекою, і в контексті нинішньої кризи, спричиненої невиправданою агресією Російської Федерації проти України”, – заявив Ді Майо.
Речник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ дасть відповідь на ці дії.
Нагадаємо, Данія висилає з країни 15 офіцерів російської розвідки, які, за даними уряду, шпигували проти країни.
Франція видворяє з країни 35 російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.
Раніше федеральний уряд Німеччини оголосив персонами нон ґрата 40 російських дипломатів.