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Литва висилає з країни посла Росії. І повертає свого посла до Києва

Вільнюс приєднався до Парижа та Берліна.

Литва висилає з країни посла Росії. І повертає свого посла до Києва
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: landbergis_twitter

4 квітня Литва ухвалила рішення про видворення з країни посла Росії, а також повернення до Києва посла Литовської Республіки в Україні. 

Про це повідомив у Twitter глава міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс

«Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Такі рішення Литва ухвалила сьогодні», – написав він.

Нагадаємо, 4 квітня Франція ухвалила рвшення про висилку 35 російських дипломатів, а уряд Німеччини оголосив персонами нон ґрата 40 російських дипломатів.

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