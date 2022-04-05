Литва висилає з країни посла Росії. І повертає свого посла до Києва

Вільнюс приєднався до Парижа та Берліна.

4 квітня Литва ухвалила рішення про видворення з країни посла Росії, а також повернення до Києва посла Литовської Республіки в Україні.

Про це повідомив у Twitter глава міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Такі рішення Литва ухвалила сьогодні», – написав він.

Нагадаємо, 4 квітня Франція ухвалила рвшення про висилку 35 російських дипломатів, а уряд Німеччини оголосив персонами нон ґрата 40 російських дипломатів.