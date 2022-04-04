Путін – жорстокий, а те, що відбувається в Бучі, обурює, – Байден

Президент США Джо Байден закликав до судового розгляду воєнних злочинів, скоєних росіянами в Бучі.

Про повідомляє The Wall Street Journal.

«Ви, мабуть, пам'ятайте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна воєнним злочинцем. Він – воєнний злочинець – заявив він. – Але ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це була справжня судова справа про воєнний злочин».

Президент Байден також додав, що планує запровадити додаткові санкції проти Росії.

«Цей хлопець (Путін, – LB.ua) – варвар. Те, що відбувається у Бучі, обурливе. І всі це бачили. Я думаю, це воєнний злочин. Я прагну нових санкцій, я продовжу запроваджувати санкції», – сказав він.

Раніше США заявили, що закликатимуть Генеральну Асамблею ООН виключити РФ із Ради з прав людини.

Після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.

Після звільнення Бучі мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні убитих місцевих мешканців. За його словами, у братській могилі похоронили 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук

У неділю, 3 березня, зі звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.