Зеленський відвідав Бучу, Ірпінь та Стоянку після російської окупації

Президент України Володимир Зеленський відвідав 4 квітня території Київщини, звільнені від російських військ. Глава держави побував у Бучі, Ірпені та Стоянці.

Як ідеться на сайті президента, Зеленський відвідав у Бучі центр надання гуманітарної допомоги та поспілкувався з журналістами та жителями міста.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів Президентові про гуманітарну ситуацію в місті, а також про те, як триває пошук тіл загиблих, наслідки завданої шкоди приватному та комунальному майну і якими є темпи відновлення Бучі.

Зеленський під час зустрічі вручив Федоруку орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Глава держави оглянув дорогу зі знищеною технікою окупаційних військ, а також зруйнований міст через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп.

Зеленський підкреслив, що частину мосту відремонтують та відкриють за декілька місяців цього року. А за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, наразі почалася підготовка до будівництва тимчасової переправи, яку повинні відкрити приблизно через два тижні. Повноцінний рух одним проїздом на ірпінському місту можна буде запустити вже за два місяці, а обома проїздами – за три-чотири місяці.

Також Президент відвідав зруйнований міст через р. Ірпінь на трасі Р-30. За інформацією пресслужби глави держави, щоб звести тимчасову переправу знадобиться десять днів, а повноцінний ремонт споруди триватиме два-три місяці.

Після відвідин Бучі, Ірпеня та Стоянки Зеленський наголосив у своєму Facebook: "Зробимо все, щоб якнайшвидше повернути їх до життя".

Нагадаємо, під час зустрічі з журналістами в Бучі Президент України наголосив, що вбивства мирного населення у Бучі – це військовий злочин і його буде визнано світом як геноцид. Він також додав, що Бучанська трагедія, як і ситуація в інших містах України, – це наслідки загравання лідерів Європи з Росією.