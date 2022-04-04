Компартія Китаю формує позитивне ставлення до Росії серед чиновників і студентів, – The New York Times

Комуністична партія Китаю проводить ідеологічну кампанію серед чиновників і студентів, яка зображує Росію як багатостраждальну жертву, а не як агресора, і захищає міцні зв’язки Пекіна з Москвою.

Про це пише The New York Times.

За інформацією видання, китайські університети організували заняття, на яких пояснюють студентам «правильне розуміння» російсько-української війни, зокрема, її причиною називають «розширення НАТО на схід» і наступ на інтереси РФ.

Як повідомляє The New York Times, Комуністична партія також організувала по всій країні сесії для чиновників з переглядом та обговоренням документального фільму «Історичний нігілізм і розпад Радянського Союзу». У 101-хвилинному відео Путіна зображено як лідера, що очищає Росію від політичних токсинів, які вбили Радянський Союз, і захищає «право» Москви втручатися у справи сусідніх країн.

Документальний також фільм подає розпад Радянського Союзу як урок для китайських чиновників, які не повинні спокушатися західним лібералізмом.

Нагадаємо, минулого тижня відбувся саміт, на якому лідери Євросоюзу обговорили з керівництвом Китаю російську агресію проти України. За його підсумками директор департаменту Європи МЗС КНР Ван Лутун заявив, що Пекін не має наміру робити яких-небудь спеціальних кроків для обходу західних антиросійських санкцій, проте і далі розвиватиме звичайні торгові стосунки з РФ і іншими країнами.

За підсумками саміту ЄС-Китай Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз і Піднебесна спільно відповідальні за мир в Україні.

Раніше президент США Джо Байден під час двогодинної розмови попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України.