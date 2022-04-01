Відновлення миру в Україні є спільною відповідальністю ЄС та Китаю, - Боррелль

За підсумками саміту ЄС-Китай Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррелль заявив, що Євросоюз і Піднебесна спільно відповідальні за мир в Україні.

Про це Боррелль написав у своєму Twitter.

Today’s EU-China Summit was not business as usual. We had a comprehensive discussion on #Ukraine and a wide range of global security challenges.



Restoring peace and stability in Ukraine is a shared responsibility for the EU and #China. pic.twitter.com/pChNEnIzeu — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2022

"Сьогоднішній саміт ЄС-Китай пройшов не так, як завжди. Ми провели всебічну дискусію про Україну та широкий спектр глобальних викликів безпеки. Відновлення миру та стабільності в Україні є спільною відповідальністю ЄС та Китаю", - написав Верховний представник ЄС.

Нагадаємо, на саміті лідери ЄС обговорювали з Китаєм неприпустимість допомоги Росії.