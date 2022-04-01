Президент Фінляндії обговорив з Столтенбергом процедуру прийняття до НАТО нових членів

Президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом принципи та процедури прийняття до Альянсу нових членів

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“Безпека Фінляндії має бути додатково зміцнена. Засоби для цього зараз ретельно розглядаються. Крім звіту, поданого до парламенту, будуть вивчені всі можливості та перспективи”, – зазначив він.

За його словами, саме тому під час вчорашньої бесіди з генсеком було детально розглянуто принципи та процедури НАТО щодо прийняття нових членів.

Зі свого боку Столтенберг заявив, що якщо Фінляндія чи Швеція вирішить подати заявку на вступ у НАТО, то зможе розраховувати на позитивну відповідь і швидку процедуру вступу.

Про це він сказав під час брифінгу, коментуючи можливість вступу Фінляндії до альянсу, пише Дзеркало тижня.

“НАТО завжди виступала за фундаментальне право будь-якої нації обирати свій шлях, включаючи, звичайно, право Фінляндії й також Швеції… Фінляндія - дуже близький партнер НАТО. Збройні сили Фінляндії та Швеції відповідають стандартам НАТО. Якщо вони надішлють заявки, я очікую, що це буде сприйнято позитивно, буде знайдено шлях, як швидко домовитися за протоколом про вступ і прямувати шляхом до членства в НАТО”, – сказав Столтенберг.

Генсек водночас наголосив, що Фінляндія має сама вирішити, чи долучатися до альянсу.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на рік через війну в Україні.