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Комісія з азартних ігор видала ліцензію російському казино 1xBet (документ)

КРАІЛ похвалилася повним відновленням роботи й підтримкою національного бізнесу.

Комісія з азартних ігор видала ліцензію російському казино 1xBet (документ)
Фото: 1 XBET

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) відзвітувала про повне відновлення роботи. Засідання КРАІЛ, розгляд заяв про видачу ліцензій та дозволів проводяться у робочому режимі. 

Пресслужба відомства поінформувала, що перші рішення від початку введення воєнного стану на території України були прийняті КРАІЛ на позачерговому засіданні 30 березня.

Як свідчить оприлюднений на сайті комісії документ, КРАІЛ видала ліцензію ТОВ "Твоя беттінгова компанія", доменне ім’я 1xBet.ua.

"Національний бізнес також повертається до роботи. Так, про свій намір розпочати діяльність на території України на ринку азартних ігор заявило ТОВ "ТБК", звернувшись у березні місяці до КРАІЛ із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності. За результатом розгляду вказаної заяви КРАІЛ прийнято рішення про видачу відповідної ліцензії", – повідомляє пресслужба відомства.

Фото: gc.gov.ua

Фото: gc.gov.ua

1X Corp N.V. – це компанія з азартних онлайн-ігор, яка має ліцензію Curaçao eGaming License. Початково казино 1xBet засноване в 2007 році у Брянську (Росія), згодом зареєстрована на Кіпрі. Компанія є одним з найбільших онлайн-казино в РФ, хоч і офіційно сервіс перебуває під забороною. Ймовірні власники компанії – троє громадян РФ, які проживають на Кіпрі. Один з них у минулому очолював відділ боротьби з кіберзлочинністю в УВС Брянської області.

У 2019 році прибутки 1xBet відчутно зросли завдяки спонсоруванню ФК "Челсі" та ФК "Ліверпуль, перш ніж клуби відмовилися від спонсорства компанії через участь у незаконній діяльності. 

Із січня 2022 року 1xBet більше не знаходиться на Кюрасао після подання заяви про банкрутство. Позов проти компанії та її ліцензіара залишається відкритим. Веб-сайт продовжує працювати в режимі онлайн.

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