Усі українські атомні станції переходять із московського до паризького центру ВАО АЕС

В Україні працюють усі чотири АЕС, попри те, що окупанти захопили Запорізьку атомну.

Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські атомні електростанції до Паризького центру. До сьогодні вони входили до московського центру ВАО АЕС.

Про це інформує пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 31 березня 2022 року, Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) на своєму засіданні підтримала заявку ДП НАЕК «Енергоатом» і ухвалила рішення стосовно переведення Компанії разом з усіма її станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС", – сказано в повідомленні.

Тепер до нього переводяться:

Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000),

Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000),

Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000),

Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000).

Українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році.

Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.

За даними Енергоатому, станом на 09:00 31 березня 2022 року всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 24-ту добу контролюються російськими військовими. Але всі 6 енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, ротація працівників відбувається. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, але персонал змушений всі технічні рішення погоджувати з їхнім командиром. Усіх працівників станції на вході до неї ретельно перевіряють озброєні загарбники, і наразі в людей немає можливості спокійно працювати й повноцінно відпочивати (а це неможливо в умовах окупації), ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.

У місті-супутнику станції військових, зокрема й "поліціянтів" та омоновців, не поменшало, прапори України майже з усіх адмінбудівель знято. Психологічний стан мешканців міста складний, адже окупанти посилюють інформаційний тиск на них, намагаючись схилити на свій бік та добитися "взаємодії", розповсюджують брехливі листівки.

Фактична блокада міста триває, тому і досі є проблеми з пальним, постачанням продуктів харчування та ліків першої необхідності. Вже понад 10 днів немає жодної звістки про викраденого окупантами першого заступника міського голови Івана Самойдюка, який не погодився на співпрацю з ними, натомість займався координацією гуманітарної допомоги для міста.

Раніше сьогодні практично всі російські війська пішли із ЧАЕС і підписали "Акт приёма и передачи охраны" станції. Зараз на станції залишається невелика кількість окупантів. Також Енергоатом підтвердив інформацію окопи, які російські військові будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

Крім того, є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.