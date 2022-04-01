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​Оновлення історичного запису! Дохід TOL Online за перший квартал досягає 935 млн доларів

Це є рекордним зростанням на 14,5%.

29 березня Caijing.com дізнався, що велика організація з надання послуги хмарного сервісу і цифрового маркетингу TOL Online оголосила фінансовий звіт компанії за перший квартал 2022 фінансовий року. Дані засвідчують, що дохід TOL Online у першому фінансовому кварталі склав 935 млн доларів, що є рекордним зростанням на 14,5% порівняно з 817 млн доларів за той же період минулого року.

Крім того, чистий прибуток TOL Online у першому кварталі склав 374 млн доларів США, що на 11,3% більше, ніж прибуток за аналогічний період минулого року у розмірі 336 млн доларів США; не відповідно до US GAAP, чистий прибуток TOL Online у перший квартал склав 3,74 млн доларів у порівнянні з роком раніше 336 млн доларів.

TOL Online відомий тим, що сприяє підприємцям електронної комерції збільшити обсяг продажів. Але після кількох років трансформації хмарних сервісів бізнес цифрового маркетингу стане суттєвим джерелом доходу. Протягом останніх років TOL Online сподівається розширити ринок в галузі маркетингу та оцінити свою частку ринку завдяки неодноразовим посиленням аналізу даних та потужності маркетингу.

Варто відзначити, що нещодавно під час конференції TOL Online компанія випустила ряд корпоративних послуг і оголосила, що співпрацюватиме з PayPal, Shopee, Ebay та іншими компаніями для посилення послуг TOL Online у сфері платежів, e-комерції та реклами.

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