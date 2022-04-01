На Закарпатті створюють національний ІТ-кластер, звільняючи від військової служби айтішників

На Закарпатті створюють національний ІТ-кластер, звільняючи від військової служби усіх айтішників для захисту економіки України.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

“Закарпаття стає національним хабом для усього українського бізнесу, який захищає українську економіку. Бізнес, який переміститься та працюватиме у Закарпатті, буде захищений”, – зазначено у повідомленні.

Микита запросив усіх ІТ-спеціалістів України до Закарпаття.

Область пропонує:

ми бронюємо айті-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан;

надаємо локації для роботи, перероблені офісні площі та коворкінги, забезпечуємо їх охорону;

надаємо якісний сучасний Інтернет (волокно, супутник);

допомагаємо у супроводі економічної, податкової та господарської діяльності.

ІТ-бізнес реєструється як підприємство яке має намір перемістити свою діяльність та потужності в закарпатську область в Мінекономіки. Обов’язкова реєстрація як суб’єкту господарської діяльності на території області як реінтегроване підприємство з іншого регіону.

Після цього ОВА спільно з Мінекономіки забезпечує формування пропозицій щодо бронювання ІТ-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан.

З початку війни, близько 35 тисяч фахівців ІТ-сфери вже переїхали до Закарпаття та ведуть свою діяльність у регіоні.

Нагадаємо, Умови Дія.City для ІТ-компаній на період воєнного стану спрощено. Компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, що прагнуть долучитися до Дія.Сity.