Вихід міжнародних компаній з РФ – загроза їх працівникам

Санкції проти росії , пов’язані з ними проблеми для бізнесу, а також розуміння, що очікувати закінчення війни за кілька тижнів вже нерозумно, компанії переглядають свої попередні рішення або просто повідомляють про вихід з ринку агресора. За кожним таким рішенням стоїть штат співробітників, яких так чи інакше зачепить нова реальність.

Фото: EPA/UPG

Наприклад, в середу 30 березня про повне закриття бізнесу в Росії повідомив данський рітейлер меблів JYSK та канадський золотовидобувач Kinross Gold. Перша зачиняє всі магазини, а друга шукає, кому продати бізнес. Їх вихід потенційно зачепить близько 2,5 тисяч росіян, які працюють на ці компанії.

Звичайно, на відміну від російських компаній, принципи соціальної відповідальності змушують великий міжнародний бізнес передбачати і гарантії для своїх працівників, зокрема фінансові. Саме це обіцяють і JYSK з Kinross Gold. Втім, незрозуміло, як довго вони готові платити працівникам, які не працюють, на ринку, який не приносить дохід, і що буде далі з цими робочими місцями після продажу новим власникам.

Щоправда, це питання часу, оскільки не кожна компанія, яка приймає рішення завершити роботу в Росії, може легко вийти зі свого бізнесу в країні. Наприклад, французький автовиробник Renault досі шукає варіанти, як це зробити. Навіть щоб продати свою частку в "АвтоВАЗ" треба ще знайти місцевого інвестора, оскільки співвласник автовиробника потрапив під санкції.

Поки міжнародні компанії шукають російських покупців своїх філій у РФ, російські компанії продають свої дочірні підприємства за кордоном. Через санкції свій підрозділ у Франкфурті продає один з найбільших російських банків ВТБ.

Втім, деякі компанії продовжують вперто залишатися у країні-агресорі: виробник шоколаду Ritter Sport не хоче йти зі свого другого за величиною ринку збуту, а фінська залізнична компанія VR Transpoint дізналася, що санкції РЖД її не стосуються, і вирішила відновити вантажне сполучення з Росією.

Світові компанії продовжують відхрещуватися і від російської «свастики». Samsung повідомила, що прибирає літеру «Z» з назв моделей своїх телефонів.

Удар по енергетиці

Традиційно день не обійшовся без чергового раунду енергетичного батлу.

Польща заявила, що до кінця року планує відмовитися від всіх російських енергоресурсів – газу, нафти і вугілля. Вони обходилися країні в $13,5 млрд.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з путіним заявив, що європейські країни здійснюватимуть оплату газу виключно в євро та доларах відповідно до контрактів, і стверджує, що той погодився, але поки що механізм розрахунків незрозумілий.

Ну і, звичайно, питання, чи можна довіряти слову країни, яка дозволила завозити контрафактом продукцію компаній, які пішли з ринку, і навіть своїм громадянам відмінила узгоджені раніше договори іпотеки, щоб не віддавати позику за старою низькою ставкою.