Як путін намагається заплатити кредиторам в рублях та інші підсумки економічної «спецоперації»

За місяць війни близько сорока іноземних компаній вирішили продовжувати працювати на ринку агресора без обмежень. Одна з таких – французький холдинг Association Familiale Mulliez, якому належать великі ритейлери Auchan, Leroy Merlin та Decathlon. Всі три ритейлери холдингу відмовилися йти з російського ринку попри нищівну критику та репутаційні ризики. Не став достатнім аргументом проти «русского мира» і частково зруйнований внаслідок ракетного удару росіян магазин Леруа Мерлен Києві.

Втім, навіть таким ніби непохитним компаніям мотивації зупиняти російський бізнес додають санкції. У вівторок 29 березня мережа спортивних товарів Decathlon, яка входить у холдинг родини Мюльє, тимчасово призупинила діяльність у Росії. Причиною такого рішення стали проблеми з постачанням якраз-таки через західні санкції. Штат компанії в РФ налічує 2500 співробітників, але роботодавець пообіцяв продовжувати платити їм зарплату попри зачинені магазини.

У вівторок оновили позиції ще дві компанії, які довго наважувалися на більш рішучі кроки щодо обмеження бізнес-зв’язків з Росією: виробник підшипників SKF вирішив зупинити виробництво в РФ, а Johnson & Johnson призупиняє поставки своєї гігієнічної продукції. Цікаво, що остання прийняла рішення на фоні результатів перемови у Стамбулі та висловила надію на швидке розв’язання воєнного конфлікту.

Крім того, з країни-агресора вирішив піти виробник алюмінієвих банок Ball, нафтосервісна компанія Calfrac Well Services призупинила інвестиції, а польський виробник одягу LPP Group (бренди Reserved, Cropp, House, Sinsay) закрив фізичні магазини.

Хроніки імпортозаміщення в РФ теж не надто успішні. Так російським фармкомпаніям бракує картону для упаковки ліків. Причина в тому, що європейські постачальники картону UPM, Stora Enso та Metsa Group припинили поставки, а заводи росії та білорусі виробляють дорого, неякісно та недостатньо. Через санкції, ріст курсу валют та проблеми з логістикою доставити з Китаю виробникам теж невигідно – вартість виходить в 1,5-2 рази вища, ніж за російський продукт.

Удар по енергетиці

Одне з найбільш чутливих місць Росії – це енергетика. Вона стає інструментом шантажу західних країн з боку путіна, але вона ж і отримує болючі удари у відповідь.

Так, Євросоюз, слідом за країнами G7, зробив офіційну заяву, що країни-члени ЄС не будуть порушувати контракти та розраховуватися за російський газ у рублях, як того хоче кремль.

Польща пішла далі і заявила про наміри відмовитися від російського вугілля. Це дуже серйозний крок, оскільки 81% виробництва польської електроенергії залежить саме від вугля з росії, а країна імпортує близько 8-9 млн тон вугілля з РФ щорічно.

У енергетично боротьбу увійшла і Хорватія. Країна заявила, що з середини травня припинить прокачувати через свій нафтопровід JANAF російську нафту для "Нафтової індустрії Сербії" (65,15% належить російській компанії «Газпромнєфть»). У всій суперечці з приводу переведення на розрахунок у рублях всіх газових контрактів з РФ для Європи Сербія єдина, хто публічно підтримав країну-агресора.

Санкції must go on

Поки США та союзники готують новий пакет санкцій з анонсованими ускладненнями для ланцюгів постачання та посиленням експортного контролю, країни не припиняють вводити власні точкові обмеження для Росії. Так, Японія з 5 квітня забороняє поставки предметів розкоші до РФ. Обмеження стосуються, зокрема, автомобілів, мотоциклів, мистецтва, ювелірних виробів та іншого.

Так само країни продовжують користуватися вже введеними раніше санкціями: Люксембург заморозив вчора російські активи на €2,5 млрд.

Про дефолт

Одна з найбільш обговорюваних економічних тем з початку війни – потенційний дефолт російської економіки. Втім, поки що Мінфіну країни-агресора вдається погашати виплати по бондах у доларах. Вчора російський уряд провів черговий платіж на $102 млн.

Разом з тим, Мінфін РФ зробив ще одне неочікуване оголошення. Регулятор запропонував кредиторам отримати в рублях (!) дострокові виплати за євробондами, які має планово погасити 4 квітня. Загалом в наступний понеділок Росія має провести доларовий платіж у розмірі $2,2 млрд в рахунок погашення євробондів.

Пропонуючи таке, РФ, з одного боку, визнає, що ситуація у них, м'яко кажучи, не дуже. З іншого, грає на страхах інвесторів перед потенційним дефолтом і ситуацією з російською економікою після 25 травня, коли вступлять на максимум санкції щодо розрахунків у валюті та використання резервів Центробанку Росії. Країна може робити спробу повернути ситуацію в більш вигідне для неї русло та намагається розрахуватися з кредиторами у рублях, яких у РФ вдосталь, аніж доларами, запаси яких в Росії обмежені.

Ще одна потенційна мета цього кроку – спробувати забезпечити виплати російським кредиторам, які не можуть отримати свої частки з виплат держави по євробондах у валюті через те, що європейські депозитарії Euroclear и Clearstream блокують транзакції в Росію відповідно до санкцій.