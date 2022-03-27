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Гендиректор Auchan відповів Зеленському: компанія з Росії не піде

В Росії працює 231 фізичний магазин.

Гендиректор Auchan відповів Зеленському: компанія з Росії не піде
Фото: retailers.ua

Французька компанія Auchan не має наміру йти з російського ринку. Про це в інтерв'ю Journal du Dimanche заявив гендиректор Auchan Retail International Ів Клод у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського припинити роботу в Росії, пише УНІАН.

"Найголовніше для нас - зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії - продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України, - ред.). У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згідна. Нас легко критикувати, але ми відкриті та діємо для цивільного населення", - заявив Клод.

За його словами, у разі виходу компанії з РФ без роботи залишаться 30 тисяч осіб, з яких 40% співробітники та акціонери. При цьому він вказав, що в Росії працює 231 фізичний магазин, а також інтернет-магазин, а в Україні - 43 магазини.

"Близько 100 українських співробітників, які залишили країну, залишаються з іншими співробітниками. Ми навіть налаштували систему, щоб про всіх них дбали, розміщували і наймали в іншому місці", - заявив представник "Ашана".

Також він підкреслив, що компанія допомагає українським біженцям.

"Ми надали понад 2 300 тонн продуктів, 50 тисяч гігієнічних наборів і пожертвували понад 2 мільйони євро. І наші акціонери вирішили направити частину дивідендів на допомогу біженцям", - підсумував Клод.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Франції закликав компаії Renault, Auchan, Leroy Merlin піти з Росії та "перестати бути спонсорами для російської військової машини". "Людські цінності коштують дорожче, чим прибуток на крові", – сказав Зеленський.

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