Війська РФ використали фосфорні бомби під Авдіївкою, – ЗМІ

Війська Росії застосували проти українців заборонений білий фосфор. Про це повідомив журналіст американського видання Buzzfeed news Крістофер Міллер у Twitter.

"Зараз на передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців. Ці фотографії зробив український лейтенант в режимі реального часу декілька секунд тому, коли ми говорили. Він назвав це божевіллям” - написав Міллер.

Фото: twitter.com/ChristopherJM

Нагадаємо, увечері 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва. Орієнтовна зона ураження – Гостомель–Ірпінь. Також, 13 березня російські окупаційні війська застосували в Попасній Луганської області фосфорні боєприпаси.