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Генштаб назвав втрати ворога за попередню добу: 8 танків, 1 літак, 12 безпілотників, 2 крилаті ракети

Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів. 

Генштаб назвав втрати ворога за попередню добу: 8 танків, 1 літак, 12 безпілотників, 2 крилаті ракети
Фото: ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на шосту ранку.

Протягом місяця війни ворог зазнав значних втрат. Незважаючи на це, військово-політичне керівництво не відмовляться від продовження здійснення злочинних дій. 

За наявною інформацією, на тимчасово-окупованій території автономної республіки Крим до медичних закладів міста Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених. 

Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким.

По маршрутах руху російських військових колон по території республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії, або їх обміну на спиртні напої.

Ворог не полишає спроб здійснити поповнення втрат автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин.

Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях. Мають місце непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей та майна.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито 7 ворожих атак. 

Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 1 літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил була задіяна для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів. 

Фото: Генштаб ЗСУ

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