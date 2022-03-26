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ЗСУ відбили сім атак росіян на Донецькому та Луганському напрямках

Знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки, а також один міномет ворога.

ЗСУ відбили сім атак росіян на Донецькому та Луганському напрямках
Архівне фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю.

Про це повідомляє пресслужба Об’єднаних сил ЗСУ.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом дня українські захисники знищили 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки, а також один міномет противника.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються оминути місто Ізюм на Харківщині, аби переправити свої війська до Донецької і Луганської областей.

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