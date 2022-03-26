Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 5 208 українців

Міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 26 березня.

Так, із 10 погоджених гуманітарних коридорів сьогодні спрацювали всі. Всього було евакуйовано 5 208 людей

Донецька область: із міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті дісталася 331 людина

Верещук також зазначила, що сьогодні нарешті вдалося довезти до міста Запоріжжя маріупольців, яких вчора евакуювали з Бердянська. Всі 4 тис. людей наразв безпеці

Всього в колоні з Бердянська було 48 автобусів, які надали міста Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, до колони по маршруту доєдналися п'ять автобусів з мешканцями населених пунктів Бердянського району Запорізької області.

Міністерка подякувала усім, хто зараз гуртується, щоб допомогти витягти людей з Маріуполя.

Також машинами швидкої допомоги доставили до лікарні у Запоріжжі двох тяжко поранених дітей і одне немовля з пневмонією.

Через блокування автобусів на блокпості у Василівці, не могли проїхати маріупольці і на приватному транспорті. За словами Верещук, про роботу коридору лише для особистого транспорту питання домовлятиму

Верещук нагадала, що безоплатно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б. Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ маріупольцям необхідно звератися до гуманітраних штабів (контакти: 3-62-76, 3-52-52; 0975515917; 0504397529).

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у Запоріжжі: (095)220-41-11; (067)220-41-12; 0800-503-508.

Київська область. Із села Плесецьке до міста Фастів, а також сіл Севериновка, Червона Слобода, Рожев та Ситняки до міста Біла Церква було евакуйовано 289 людей. Також нарешті вдалося повторно дістатися і до міста Бородянка, звідки сьогодні евакуювали до міста Біла Церква 62 людини.

Луганська область. З міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське та селища Нижнє сьогодні евакуювали 526 людей. Під час евакуації в зазначені міста було передано 80 тон гуманітарної допомоги (консерви, крупи, мука, мясо).

Нагадаємо, російські війська насильно вивозять українців углиб окупованих територій або в РФ. Орієнтована кількість депортованих становить майже 40 тисяч.

За схожою схемою Росія діє на тимчасово окупованій частині Київщини - звідси намагається вивезти силоміць людей до Білорусі.