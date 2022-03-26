​​Данілов про Карабах, Калінінград і Курили: відкриття других фронтів проти Росії нам би допомогло

"Якщо будуть відкриватися другі фронти для РФ, які вона штучно зробила власними діями за свою коротку історію, вони нам будуть дуже-дуже якісно допомагати".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що відкриття додаткових фронтів у сфері інтересів Росії на територіях інших країн допомогло б Україні боротися з російським нападом.

Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону, передає "Українська правда".

"Після того, як Нагірний Карабах ввів воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. "Байрактари" не тільки утюжать на сьогоднішній день орків на нашій території, вони відпрацювали в Нагорному Карабаху. І там Вірменія сьогодні звертається до РФ, щоб вона допомогла їм військами. Але вони звідти війська знімали і відправляли на нашу країну минулого тижня. Ми відслідковували ці колони, які йшли. І ми розуміємо, що та допомога, яку РФ обіцяла Нагірному Карабаху і Вірменії, мабуть, там навряд чи з’явиться", - сказав секретар РНБО.

Крім того, Данілов звернув увагу на те, що після заяви Японії щодо належності чотирьох островів Курильської гряди безпосередньо Японії, Росія розпочала навчання, але кількість військових, які є в тому секторі, вкрай мала, тому що їх усіх відправляли в Україну.

"Чим буде закінчуватися ця ситуація, поки що невідомо. Але якщо будуть відкриватися другі фронти для РФ, які вона штучно зробила власними діями за свою коротку історію, вони нам будуть дуже-дуже якісно допомагати", - зазначив секретар РНБО.

Данілов також зазначив, що Грузія себе поводить "не дуже коректно, м’яко кажучи".

"Але якби і Придністров’я, і Грузія, і всі б сьогодні займалися поверненням своїх територій… Більш того, Польща поки що не на офіційному рівні вже виступила з претензіями на Калінінградську область. Це б нам точно допомагало, тому що їм би було чим займатися, крім того, щоб нищити наші міста і села, вбивати наших дітей і жінок", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 7 березня японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда нагадав Росії, що чотири південні острови архіпелагу Курилів є споконвічними землями Японії. 21 березня Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення мирних перемовин щодо статусу Курильського архіпелагу з Японією. Пізніше РФ почала військові навчання на Курильських островах.

25 березня Азербайджан розпочав наступ в Карабаху і, як стверджує Єреван, порушив контактну лінію. Стабільність у цьому регіоні мають забезпечувати російські "миротворці", але вони не стали запобігати ескалації. Вірменія хоче розслідувати дії російських військових та просить збільшити їхню кількість у регіоні.

26 березня польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією і що Польща має "заявити на неї права".