Вірменія заявляє, що азербайджанські військові перетнули лінію розмежування в Нагорному Карабаху. Азербайджан спростовує

Колонна бронетехники российских миротворцев движется в Нагорный Карабах по трассе Ереван-Севан в Армении, 13 ноября 2020 г.

Вірменія повідомила, що азербайджанські військові перетнули лінію розмежування у Нагорному Карабаху. Водночас, Міноборони Азербайджану це спростовує, повідомляє Радіо Свобода.

У повідомленні Єревану йдеться, що з села Храморт Аскеранського району наразі евакуювали жінок та дітей. Це село наразі знаходиться під контролем дислокованих в Нагорному Карабаху російських військових. Пізніше стало відомо, що протяго переговорів та "додаткових засобів безпеки" просування азербайджанських військових у напрямку Храморта було зупинене. Однак військові при цьому не повернулися на початкові позиції, заявляє Єреван.

Натомість Міноборони Азербайджану повідомляють, що повідомлення Єревану не відповідають дійсності.

"На пунктах триває уточнення позицій і місць дислокації, жодних зіткнень чи інцидентів не було", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що 27 вересня 2020 року Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох боків та жертв серед мирного населення.

Російська Федерація пообіцяла надати Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.