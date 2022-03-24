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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо виключної відповідальності РФ за гуманітарні наслідки війни

Резолюція містить вимогу до РФ негайно припинити обстріли мирних людей та об’єктів цивільної інфраструктури і припинити облогу міст. 

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо виключної відповідальності РФ за гуманітарні наслідки війни
Фото: EPA/UPG

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України". В документі підтверджується виключна відповідальність Росії за гуманітарні наслідки війни. 

Резолюція містить вимогу до РФ негайно припинити обстріли мирних людей та об’єктів цивільної інфраструктури, припинити облогу міст та забезпечити безперешкодний доступ для гуманітарного персоналу та для доставки допомоги. Про це повідомили в МЗС України.

Генасамблея ООН вимагає також забезпечення захисту мирних мешканців під час евакуації. 

Крім того, резолюція поперджає про можливі наслідки російської агресії для глобальної продовольчої безпеки, а також можливі екологічні наслідки внаслідок обстрілів атомних об’єктів.

Держави-члени ООН наголосили на необхідності повного виконання резолюції ГА ООН від 2 березня 2022 року “Агресія проти України”, а також поставили завдання Координатору ООН з надзвичайного реагування підготувати доповідь щодо гуманітарної ситуації в Україні.

За проголосували 140 країн, проти – 5. Це Білорусь, КНДР, Ерітрея, Росія та Сирія. 

Схвалена резолюція стала результатом колективних та ґрунтовних зусиль понад двох десятків держав з усіх регіонів світу, співавторами якої виступили 90 держав.

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