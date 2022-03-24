Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
ГоловнаПраво

Депутати криміналізували фіксацію і поширення даних про пересування техніки ЗСУ

Поширювати таку інформацію можна з дозволу Генштабу. 

Депутати криміналізували фіксацію і поширення даних про пересування техніки ЗСУ
Фото: сухопутні війська ЗСУ

Верховна Рада криміналізувала незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги в Україну.

Про це повідомив депутат "Голосу" Ярослав Железняк, пише "Інтеракс-Україна"

Кримінальний кодекс доповнюється статтею 114-2, яка передбачає покарання за умисне та незаконне поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також інформацію про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань України.

Поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо її не розміщував у відкритому доступі Генеральний штаб ЗСУ, або без отримання письмового дозволу від Генштабу на її поширення, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'ять років.

Незаконне поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.

За ці самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, що на колаборантів також чекає до 15 років позбавлення волі. Співпрацю з країною-агресором парламент криміналізував на попередньому засіданні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також