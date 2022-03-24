Депутати криміналізували фіксацію і поширення даних про пересування техніки ЗСУ

Верховна Рада криміналізувала незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги в Україну.

Про це повідомив депутат "Голосу" Ярослав Железняк, пише "Інтеракс-Україна".

Кримінальний кодекс доповнюється статтею 114-2, яка передбачає покарання за умисне та незаконне поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також інформацію про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань України.

Поширення інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо її не розміщував у відкритому доступі Генеральний штаб ЗСУ, або без отримання письмового дозволу від Генштабу на її поширення, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'ять років.

Незаконне поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.

За ці самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, що на колаборантів також чекає до 15 років позбавлення волі. Співпрацю з країною-агресором парламент криміналізував на попередньому засіданні.