У роботу нотаріусів на час воєнного стану внесли зміни

Зокрема, зупинено перебіг строку для прийняття спадщини на час дії воєнного стану.

Набула чинності постава уряду про зміни в роботі нотаріату в умовах воєнного стану в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Вказані зміни передбачають, що посвідчення довіреностей та заповітів, засвідчення справжності підпису на документах може здійснюватися без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на звичайному папері.

Також зупинено перебіг строку для прийняття спадщини на час дії воєнного стану.

Передбачено надання можливості в умовах воєнного стану посвідчувати довіреності (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження корпоративними правами) та заповіти військовослужбовців Збройних сил, інших утворених військових формувань, а також працівників правоохоронних органів та органів цивільного стану командиром цих формувань (органів) або уповноваженою ним особою, з обов’язковою подальшою реєстрацією як довіреностей, так і заповітів.