Укроборонпром шукає фахівців за великою кількістю спеціальностей

Підприємства Укроборонпрому збільшили обсяги своєї роботи через російську агресію і шукають фахівців за великою кількістю спеціальностей.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

"Підприємства Укроборонпрому працюють понаднормово й у кілька змін та робитимуть це надалі для забезпечення наших Збройних сил озброєнням і військовою технікою. У зв’язку з цим виникла велика потреба у фахівцях. Робота оплачувана!" - йдеться в повідомленні.

З усіх питань у компанії радять звертатися до рекрутерів Наталі і Олександри за телефонами 050 900 68 31 та 050 719 33 88 відповідно.

Перелік професій/спеціальностей, яких потребують підприємства Укроборонпрому можна подивитися за цим посиланням.

Раніше підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку.

За перші 100 годин війни підприємства державного концерну «Укроборонпром» передали Збройним силам України та Національній гвардії України значну кількість техніки та озброєнь.