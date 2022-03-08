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"Байрактар" знищив танк Т-80 окупантів

Ціль була знищена протитанковою ракетою.

"Байрактар" знищив танк Т-80 окупантів
Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон

Український дрон "Байрактар" знищив танк російських окупантів, який було складно дістати артилерією.

Про це повідомила пресслужба 128 окремої гірсько-штурмової бригади. 

"Протягом бойових дій, коли російську бронетехніку важко дістати з гранатометів чи артилерії, 128 бригада задіює дрони «Байрактар» зі споріднених бойових підрозділів. Поцілити з бригадної артилерії три російські танки Т-80, які обстрілювали наші позиції, було неможливо через особливості рельєфу, тому командування звернулося по допомогу до розрахунку «Байрактара»", - йдеться в повідомленні.

Тоді дрон підняли в повітря, і за кілька хвилин ціль була знищена протитанковою ракетою з висоти близько двох кілометрів.

 

Зазначимо, що «Байрактар ТБ2» — це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina.

Нагадаємо, що 5 березня Еміне Ердоган, дружина президента Туреччини Реджепа Ердогана, записала відеозвернення на підтримку народу України, який протистоїть військовій агресії Росії. "За ці дні турецьке слово «байрактар» («прапороносець») вивчила вся країна", - написала вона. 

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