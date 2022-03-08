У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
ГоловнаСуспільствоПодії

Нацполіція відкрила 1135 кримінальних проваджень через злочини російських військових на території України

Найбільше серед них – за порушення законів і звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію.

Нацполіція відкрила 1135 кримінальних проваджень через злочини російських військових на території України

З 24 лютого по 8 березня слідчі Національної поліції України відкрили 1135 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зокрема відкрито:

  • 730 кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни), 
  • 356 проваджень за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 
  • 32 за ст. 113 (Диверсія), 
  • 8 за ст. 258 (Терористичний акт). 

Також відкрито по чотири кримінальні провадження за ст. 111 (Державна зрада) і ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), одне кримінальне провадження за ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Найбільше кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених російськими військовими, відкрито в Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та в м. Києві (53). 

За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру. 

Щодо 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 36 підозрюваним тримання під вартою обрав суд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також