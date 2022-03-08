Серед військових злочинців – особи, які зрадили Україну у 2014 році.

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало дані військових ВМФ Росії, які беруть участь у вбивствах мирних громадян України та здійсненні ракетних обстрілів українських міст.

Список був опублікований на сайті ГУР Міноборони.

За інформацією розвідки, до ракетних ударів крилатими ракетами «Калібр» морського базування залучалися не тільки громадяни РФ, а й військові зрадники України, які у лютому-березні 2014 року перейшли на бік Росії під час окупації Криму.

До нанесення ракетних ударів крилатими ракетами «Калібр» морського базування залучалися:

Фрегат «Адмирал Эссен»Командир – капітан 2 рангу Смирнов АлександрДружина – Ночвина-Смирнова Ирина Михайловна,Дата народження: 25.07.1984Місце народження: м.СевастопольПаспорт громадянина РФ – 4614 474777, ІНН 920457967789Паспорт громадянина України АР 431936Остання прописка: м.Севастополь, вул.Київська, буд.54Місце проживання: м.Севастополь, вул.Степаняна буд.4/2 кв.96Пошта: ira_nochvina@mail.ru, телефон 79788109269Активний профіль дружини в ВК – https://vk.com/id11153497

Малий ракетний корабель «Грайворон»Командир – капітан 3 рангу Козаков Глеб АлександровичДата народження: 21.03.1989Паспорт громадянина РФ 0309 198508, ІНН 231525792923Адреса проживання батьків: м. вул Маршала Геловані буд.19 кв.19ИНН: 3258714099Адреса (до 2014 року): м.Севастополь, вул.Маршала Геловані, 19, кв.19https://vk.com/id271359079052216896, kazakov-gleb@mail.ruВласник автомобіля: Mercedes-Benz E300, 2010 року випуску, сріблястого кольору, державний номер А084УО92Мав громадянство України.

Підводний човен «Новороссийск»Командир – капітан 3 рангу Шведа Игор ИгоревичДата народження: 07.09.1988Паспорт громадянина РФ: 4708 182651, ІНН: 511005424020СНИЛС: 117-742-952 74Власник автомобіля: Nissan Teana, 2014 року випуску, чорного кольору, державний номер Р685ХК178Дружина: Шведа Ольга Михайловна, дата народження – 09.11.1988, паспорт громадянина РФ – 4710 302782Профіль в ВК – https://vk.com/id13076273Електронна пошта oblakosif9@mail.ruІнстаграм https://www.instagram.com/olechka_shvedaБатьки: мати – Лариса Шведа, Email/login: shveda-lara@yandex.ru, Телефон: 79212857507 (раніше належав батьку Шведа Игоря Павловича)

Підводний човен «Великий Новгород»Командир – капітан 2 рангу Михайлов Сергей

Підводний човен «Ростов-на-Дону»Командир – капітан 3 рангу Александр АлександровДружина – Александрова (Ласточкина) Марина, 25.07.1984Місце народження: м.СевастопольПаспорт громадянина РФ – 4614 474777Паспорт громадянина України АР 431936Остання прописка: м.Севастополь, вул.Київська, буд.54Пошта: marusya.0485@mail.ruПрофіль дружини в ВК - https://vk.com/id30748177https://vk.com/marinaaleksandrovalastochkina

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»Командир – капітан 1 рангу Крохмаль Игорь МихайловичПаспорт громадянина РФ: 4717 566122, ІНН 017457407087СНИЛС: 511-007-470 93Адреса реєстрації (проживання): Мурманська область, м.Североморск, вул.Гаджиева, буд.7, кв.15Відомий телефон: 7(906)287-13-45Профіль в ОК: https://ok.ru/profile/450515969630 (останній візит 22.02.2022)У 2015 році притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання зброї

Фрегат «Адмирал флота Касатонов»Командир – капітан 2 рангу Рябоштан Алексей ВикторовичДата народження: 14.11.1983Рябоштан МаринаПрофіль дружини в ВК https://vk.com/id843850Телефон 79211662102Email: devitsam1102@mail.ru

До нанесення ударів по території України залучалися:

Патрульний корабель «Дмитрий Рогачев»(прибув 22 лютого 2022 року з Середземного моря)Командир – капітан 3 рангу Тугарин Егор Витальевич (Зрадник ВМС України)Дата народження - 22.10.1983https://ok.ru/profile/183855733723Дата народження – 12.08.1956Місце проживання: КиївВідомі телефони – 380672252292, 380935729407Місце реєстрації: м.Київ, просп.Повітрофлотський, 6 (ГШ, МО України)

Патрульный корабель «Василий Быков»командир – капітан 3 ранга Козьяков ВиталийДата народження: 25.05.1985https://vk.com/vkozyakov85 (https://vk.com/id9007166)