Окупанти у Харкові зруйнували почесні консульства Словенії та Азербайджану, – МЗС

У Маріуполі пошкодили генконсульство Греції та офіс СММ ОБСЄ.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило обстріли російськими військовими приміщень іноземних дипломатичних установ в Україні.

Про це йдеться на сторінці МЗС у соцмережі Facebook.

У результаті ракетно-бомбових ударів російської армії в Маріуполі була пошкоджена будівля, в якій розташовувалися генеральне консульство Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові.

Збройна атака Росії на приміщення дипломатичних місії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Віденських конвенцій про дипломатичні та консульскі зносини, зазначили у МЗС.

“Закликаємо міжнародну спільноту засудити Росію за варварські обстріли цивільних об‘єктів в Україні, в результаті яких гинуть та отримують поранення цивільні люди, зокрема діти”, – йдеться у повідомленні.

Українська сторона долучить факти руйнування приміщень іноземних дипломатичних установ на території України до позовів проти РФ в міжнародних судових інстанціях, аби притягнути Росію до максимальної відповідальності за її злочини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ракети російських окупантів знищили Почесне консульство Албанії в Харкові.