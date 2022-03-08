Сьогодні вранці українські сили спротиву на тимчасово окупованій території зі “Stinger” збили літак окупантів на території смт Білозерка біля Херсону.

Про це пише радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко з позсиланням на телеграм-канал hueviyherson.

“Один пілот точно живий залишився – катапультувався. А жаль …", – написав він.

Уламки потрапили на територію села Кізомис.

“Ніде фашистські тварюки ви не почуватиметеся спокійно!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що з першого дня російського вторгнення українські військові збили 52 російські літаки.