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Перша евакуаційна колона з Сум вирушила, формується друга

Можна їхати власним транспортом.

Фото: Дмитро Живицький
Перша евакуаційна колона з Сум вирушила о 9:00. Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

“Можна вирушати власним транспортом, друга колона формується для виїзду близько 13:00”, – зазначив він.

Виїзд із Сум – зі сторони педагогічного університету.

Також будуть організовані автобуси.

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що сьогодні з 09:00 до 21:00 має працювати гуманітарний коридор для міста Суми.

Цей факт офіційно погоджено з РФ в офіційному листі до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися. 

Водночас за словами Верещук, вже є інформація, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом. 

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