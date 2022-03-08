Цифровим сектором у Мінветеранів керуватиме Тетяна Калита, яка працювала у команді розробників Дії

Заступником Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Тетяну Калиту.

Відповідне рішення схвалив Кабінет міністрів України, інформує Мінветеранів.

Вона куруватиме напрям розвитку цифрових проектів Міністерства.

До призначення у Мінветеранів Тетяна Калита працювала у Міністерстві цифрової трансформації у команді розробників Єдиного порталу державних послуг ДІЯ.

“Відбиваючи російську агресію, держава швидко й потужно продукує нові інструменти, технології відсічі, зокрема й у сфері цифрової трансформації. Ми вітаємо у нашій команді досвідченого і креативного фахівця – Тетяну Калиту. Завдання, поставлені перед новим заступником міністра – це справжній виклик для ІТ-фахівця і менеджера! Я впевнена в успіху та нашій перемозі!”, – наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Калита зазначила зі свого боку, що цифрова трансформація усіх процесів діяльності Мінветеранів, з урахуванням атак з боку агресора, триватиме.

“Працюємо над інформаційною складовою у війні разом з Мінцифрою. Ми також взаємодіємо з нашими міжнародними партнерами, безпековим сектором держави, усіма міністерствами й відомствами, разом працюючи на перемогу над ворогом і вже плануючи наші кроки на післявоєнний час”, – додала вона.