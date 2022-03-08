Звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня, - керівник ОДА

За словами Кіма, в ніч на 8 березня в області було менше ворожих обстрілів.

Влада Миколаївської області запевняє, що ворог виснажений і скоро почнеться звільнення області від окупантів.

Про це заявив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Добрий день! Ми з Миколаєва! Цієї ночі було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений. А ось ми отримали підкріплення, до нас зайшли хлопці з технікою. Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо - ми прийдемо і вас розвалимо. Так що чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня. Бути добру!" - сказав Кім.

Нагадаємо, що станом на 8 березня наймасштабніших наслідків ведення бойових дій зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури в Харкові, Миколаєві, Бучанському районі Київської області і Коростенському Житомирської.

7 березня в Миколаївській області від ворожих обстрілів виникло 11 пожеж, зокрема 8 – у житловому секторі. 7 березня ворог активно атакував Миколаївську область. Зі самого ранку росіяни відкрили вогонь по обласному центру зі "смерчів", а вдень намагалися захопити місцевий аеропорт.