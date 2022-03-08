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Держатомрегулювання застерегло окупантів від психологічного тиску на персонал Запорізької атомної

ЗАЕС та місто-супутник Енергодар четверту добу перебувають під контролем військ РФ.

Держатомрегулювання застерегло окупантів від психологічного тиску на персонал Запорізької атомної

Державна інспекція ядерного регулювання України оприлюднила дані про ситуацію на Запорізькій АЕС. Станція та місто Енергодар четверту добу перебувають під контролем російських військових формувань.

У Держатомрегулюванні повідомляють, що станом на ранок 8 березня в мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС, один блок у ремонті, інші – зупинено. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації.

У відомстві наголошують, що будь-який психологічний тиск на персонал АЕС та втручання в його роботу негативно впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

"Автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі, змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано", – сказано в повідомленні.Залишається відключеною високовольтна лінія 750 кВ через її пошкодження 6 березня в районі Василівки Запорізької область. 

Однак сайт Запорізької АЕС не працює, інформація про радіаційний стан у режимі реального часу для громадськості недоступна. 

Завдяки запуску національного роумінгу між операторами України у тестовому режимі налагоджується мобільний зв’язок, в тому числі і в районі розташування Запорізької АЕС. 

Проте зараз немає змоги завозити в магазини продуктів харчування, більшість інтернет-провайдерів досі не працюють.

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