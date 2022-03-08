“Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли – Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б’ється!”

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин отримав повідомлення з погрозами його життю та здоров’ю від окупантів. Ворог вимагав від нього здати місто.

Про це мер написав у соцмережі Facebook.

“Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров'ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня”, – сказав він.

Також у повідомленні була пропозиція “покращити його матеріальне становище”.

“Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли – Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б’ється!” – йдеться в повідомленні.

Натомість Маркушин зробив окупантам зустрічну публічну пропозицію – протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров'я кількох тисяч російських солдатів-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана.

“Повертайтеся в Росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без Вас”, – сказав міський голова Ірпеня.

Нагадаємо, в Ірпені триває евакуація, з міста вивели понад 150 осіб. Людей евакуюють пішим ходом.