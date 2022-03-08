Прокуратура повідомила про підозру генерал-майору РФ, який наказав бомбити Харківщину

Генерал-майору РФ Олегу Маковецькому, який віддавав злочинні накази бомбардувати українських громадян, повідомлено про підозру. Про це зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Олег Маковецький (1966 р.н.), уродженець м. Чугуїв Харківської області

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру уродженцю м. Чугуїв Харківської області, командувачу однієї з армій військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ, генерал-майору за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, та за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що російський генерал-майор віддавав злочинні накази щодо масового бомбардування Харкова та Харківської області, у тому числі авіабомбами "ФАБ-500". Внаслідок чого загинули мирні мешканці, повністю та частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня у Харкові військовослужбовці Нацгвардії затримали російського пілота зі збитого винищувача, який обстрілював українські міста. Під час допиту пілот назвав ім'я свого керівника, який наказав йому бомбити мирне населення.

Сам пілот є підполковником, його звуть Максим Сергійович Гешток – заступник командира полку 47 авіагрупи.

На допиті він розповів, що його дислокацією був Воронеж, а командиром полку - полковник Лобода.

Координати для бомбардування надсилав командувач авіакорпусом, генерал Олег Володимирович Маковецький. Загалом у них було 24 літаки, робочих – приблизно 15.

Гешток сказав, що особисто здійснив три вильоти – між Ізюмом і Балаклією і 15 км на північ від Харкова.

На запитання, чи вони розуміли, що є світломаскування і внизу можуть бути мирні люди, Гешток відповів: “Я працюю по координатах, які мені дають як накази”.