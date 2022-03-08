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Прокуратура повідомила про підозру генерал-майору РФ, який наказав бомбити Харківщину

Злочинцем виявився уродженець Чугуєва.

Генерал-майору РФ Олегу Маковецькому, який віддавав злочинні накази бомбардувати українських громадян, повідомлено про підозру. Про це зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Олег Маковецький (1966 р.н.), уродженець м. Чугуїв Харківської області
Олег Маковецький (1966 р.н.), уродженець м. Чугуїв Харківської області

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру уродженцю м. Чугуїв Харківської області, командувачу однієї з армій військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ, генерал-майору за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, та за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що російський генерал-майор віддавав злочинні накази щодо масового бомбардування Харкова та Харківської області, у тому числі авіабомбами "ФАБ-500". Внаслідок чого загинули мирні мешканці, повністю та частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня у Харкові військовослужбовці Нацгвардії затримали російського пілота зі збитого винищувача, який обстрілював українські міста. Під час допиту пілот назвав ім'я свого керівника, який наказав йому бомбити мирне населення.

Сам пілот є підполковником, його звуть Максим Сергійович Гешток – заступник командира полку 47 авіагрупи.

На допиті він розповів, що його дислокацією був Воронеж, а командиром полку - полковник Лобода.

Координати для бомбардування надсилав командувач авіакорпусом, генерал Олег Володимирович Маковецький. Загалом у них було 24 літаки, робочих – приблизно 15.

Гешток сказав, що особисто здійснив три вильоти – між Ізюмом і Балаклією і 15 км на північ від Харкова.

На запитання, чи вони розуміли, що є світломаскування і внизу можуть бути мирні люди, Гешток відповів: “Я працюю по координатах, які мені дають як накази”.

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