Голова комітету Палати представників США із закордонних справ прибув на українсько-польський кордон

Голова Львівської обласної військової адміністрації ще раз наголосив на важливості закриття неба над Україною.

Голова комітету Палати представників США із закордонних справ Грегорі Мікс ознайомився із ситуацією в Україні під час зустрічі на кордоні з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким.

Про це Максим Козицький повідомив у Telegram.

У розмові з Міксом Максим Козицький ще раз наголосив на важливості закриття неба над Україною. Очільник ОВА також додав, що міжнародну петицію до НАТО щодо цього підписали уже понад мільйон людей. Він акцентував, що для цивільної авіації небо над Україною закрите з початку війни. Тепер найважливіше — закрити його для військової авіації Росії, бо через неї гинуть невинні мирні жителі.

«Російські війська повинні усвідомити, що якщо вже вони пішли війною на нас, то мають воювати з українською армією, а не беззбройними людьми», — наголошує Максим Козицький.

Він також попросив США як країну-партнера підтримати Україну бронежилетами, бойовими шоломами, автотранспортом, ліками та польовими госпіталями.

«Голова комітету Палати представників США із закордонних справ погодився з важливістю того, про що я сказав, і пообіцяв виступити з ініціативою збільшити допомогу для України», — зазначив Максим Козицький.