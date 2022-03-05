Розірвіть усі зв'язки з Росією, - Кулеба країнам Заходу

Міністр закордонних справ вимагає ввести нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вимагає від країн Заходу посилити санкції проти Росії на тлі вторгнення на територію України.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

За його словами, світ має розірвати всі зв’язки та повністю ізолювати Росію від зовнішнього світу.

"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальний збиток цивільному населенню: бомбить житлові квартали і критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції повинні посилитися. Заборонити Сбербанку SWIFT, ввести нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів. Розірвіть усі зв'язки", – йдеться в повідомленні.

Russia shifts to ugly tactics aimed at maximum civilian damage: bombs residential areas and critical infrastructure, threatens nuclear facilities. Sanctions must increase. Ban Sberbank from SWIFT. Oil embargo. Close ports for Russian ships. Close crypto loopholes. Cut all ties. pic.twitter.com/8azC3W9fFs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

Нагадаємо, що італійська поліція арештувала яхту, яка належала одному з найбагатших людей Росії Олексію Мордашову. Також конфіскували яхту бізнесмена, близького соратника Путіна Геннадія Тимченка.

Також компанія Samsung зупиняє постачання усіх товарів до Росії на тлі вторгнення РФ до України.

Уряд Сінгапуру оприлюднив список санкцій, спрямованих проти Росії, включаючи експортний контроль над стратегічними товарами та стримувальні фінансові заходи.