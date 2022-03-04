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Шуфрича затримали бійці тероборони Києва

Нардеп хотів сфотографувати блокпост.

Бійці територіальної оборони столиці затримали народного депутата від "Опозиційної платформи – за життя", голову парламентського комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича.

Фото: телеграм-калал/ Андрій Смолій

Це сталося під час спроби народного обранця сфотографувати блокпост, повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.

"206 батальйон затримав Шуфрича! Брати по зброї найкращі! Він (Шуфрич. – Ред.) вирішив пофотографувати один з постів нашого батальйону", – написав Погребиський.

Фото: телеграм-канал/ Андрій Смолій

За словами народного депутата партії "Європейська солідарність" Володимира Ар'єва, Шуфрича очікує бесіда в СБУ.

Фото: Володимир Ар'єв

За словами політолога Андрія Смолія, охорона Шуфрича відстрілювалась від тероборони.

"Жодних сантиментів. Упакували так, як належить упаковувати. Первинний допит. Зброя зі спиляними номерами. Загалом усе нарядно. Передали до СБУ", – написав волонтер і журналіст Юрій Бірюков.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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