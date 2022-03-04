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Закрите небо над Україною суттєво змінить ситуацію в країні, - Подоляк

Якщо питання розв'яжуть протягом одного-двох днів, це мінімізує цивільні втрати.

Закрите небо над Україною суттєво змінить ситуацію в країні, - Подоляк

Зупинити війну в Україні і скоротити до мінімуму проблеми цивільного населення допоможе лише закрите над країною небо. На цьому на брифінгу у Львівській ОДА акцентував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Я хочу, щоб усі, в тому числі іноземні журналісти, сконцентрувалися на головному:

"Якщо ми хочемо зупинити війну, якщо ми хочемо не мати проблем цивільного населення в тому обсязі, що вже є, ми маємо говорити про потребу закритого неба. Щоб не було крилатих ракет і ударної авіації в небі. Якщо ми вирішимо це питання протягом одного-двох днів, ви побачите, як суттєво зміняться не тільки переговорні позиції в Україні, а взагалі ситуація в країні", - зазначив радник голови ОП.

Це, на його думку, знизить панічні настрої в країні, бо "люди знатимуть, що зверху не впаде", і допоможе сконцентруватися за сухопутних операціях Російської Федерації, які, за словами Подоляка, є прогнозованими.  

Нагадаємо, закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають. Конгресмени США від обох партій Джеральд Коннолі та Майк Тернер звернулися до президента Джо Байдена з проханням закрити небо над Україною, також відповідна петиція до НАТО зібрала необхідний мільйон голосів. Але рішення наразі немає.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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