Україні потрібно більше зброї, закрите небо і ще сильніші санкції проти Росії, – Порошенко

Західні партнери мають продовжити посилювати санкції проти Росії, надавати зброю для оборони та закрити небо над Україною для російських літаків і ракет. П’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко розповів на брифінгу для журналістів про заяву прийняту у Верховній Раді.

Він підкреслив, що на засіданні Верховної Ради була прийнята низка дуже важливих законопроєктів, а також заява. «Ми звертаємося до наших країн-партнерів щодо того, що вони ні в якому разі не мають зупинятися або послаблювати санкційний тиск. Ми перемогти агресора можемо і спільними та узгодженими діями наших воїнів на фронті, і ефективним постачанням наступальної, оборонної, смертельної зброї: починаючи від протитанкових NLAW і Джавелінів, і закінчуючи ПЗРК, які збивають російські вертольоти з десантом. Починаючи від того, що ми зараз потребуємо комплексу ПВО. Україна має їх отримати, і завершуючи розміщенням на території Польщі двох бригад тактичної авіації на МіГ-22 і Су-27 для того, щоб відновити панування у повітрі українських пілотів-асів. І щоби боялися сунутися в повітряний простір України російські загарбники», – наголосив політик.

Другий етап прохання - оголошення «no-fly zone».

«Україна має це суверенне право заборонити польоти над своєю територією і попросити НАТО для прикриття реалізації цієї заборони натівськими засобами протиповітряної оборони. Ми звертаємося з проханням до наших партнерів не зупинятися і рухатися далі», – сказав Петро Порошенко.

Він додав: «Сьогодні той, хто кожні декілька годин слухає сигнали сирени, повітряної тривоги, коли вночі всі прокидаються від вибухів російських ракет, російських авіабомб, часто від збиття українськими системами ПВО, яку ми відновли ще у 2014 році, російські літаки і російські загарбники приземляються навічно на українську землю. В такі ситуації ми, безумовно, хотіли би повернутися до моєї ініціативи 16-17 років щодо миротворців».

Порошенко вважає, що Росія має вивести всі свої війська з України, а миротворці з мандатом Ради безпеки ООН будуть гарантувати разом із ЗСУ безпеку кордонів».

«Ще одна дуже важлива річ, про яку ми маємо пам’ятати – про дітей, жінок, про тих, кому важко. І сьогодні я пишаюсь тим, що наш 206 батальйон тероборони Києва з координацією і за зверненням міського голови Ірпеня, з координацією і обласної влади забезпечив евакуацію і розміщення на безпечній території дітей, жінок з Ірпеня. І цю діяльність батальйон також буде проводити разом з обороною підступів Києва», – сказав Порошенко.

«Україна переможе. Ворог буде розбитий і кинутий назад в Росію. Хто не буде відкинутий, йому тут зробимо пекло. Перемога буде за нами», – сказав він.