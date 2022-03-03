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Якщо Росію не зупинити, то після України вона йтиме через інші держави до Берлінської стіни, - Зеленський

Президент закликав світову спільноту об'єднатися "навколо рішучості України".

Якщо Росію не зупинити, то після України вона йтиме через інші держави до Берлінської стіни, - Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що світова спільнота повинна об'єднатися довкола України, щоб не допустити нападу Росії на інші країни.

Про це він заявив на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

"Оця потужна ескалаційна риторика, яка зараз відбувається... Скласти зброю, армія повинна стати на коліна, підняти руки - це початок. Що буде далі, якщо Україна не зупинить все це і якщо весь світ не об'єднається навколо рішучості України?" - сказав Зеленський.

"Якщо нас не стане, не дай боже, далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, далі буде Грузія, далі буде Польща. І так будуть вони йти до Берлінської стіни", - додав глава держави.

Зеленський подякував країнам, які сьогодні постачають зброю нашій державі, але зауважив, що ця допомога надійшла запізно.

"Це термін, який коштує тисячі життів українців", - сказав президент.

Президент додав, що світова спільнота також запізнилася із санкціями, при тім, що сильніша за російську армію.

"Світ сильніший за військових Путіна... Є рішення, які приймають дипломати... Військові повинні захищати, військові не повинні наступати в сучасному світі. Тому весь світ запізнився з Україною. І їм про це сказав їхній народ, а не мій народ. Ви бачили, що відбувається на площах світу... Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією (санкційною. - Ред.) політикою", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, під час спілкування з іноземними журналістами Володимир Зеленський зауважив - якщо НАТО, ЄС не будуть захищати свої країни-члени від російської агресії, то такі союзи приречені на зникнення.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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