Делегації України і Російської Федерації розпочали другий раунд перемовин про мир.

Інформацію про місце перемовин не оприлюднювали.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив порядок денний переговорів:

негайне припинення вогню

перемир'я

гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

Фото: Команда Зеленського

Нагадаємо, 28 лютого українська делегація провела перемовини в районі українсько-білоруського кордону з представниками Російської Федерації.

Член делегації Давид Арахамія перед перемовинами заявляв, що вони підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель.

Перемовини завершилися тим, що під час них було "визначено низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення".

1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна готова до другої зустрічі та переговорів про мир. Але українська сторона за жодних обставин не поїде на переговори, якщо РФ на них планує оголошувати лише свої ультиматуми.

2 березня з'явилася інформація, що місцем перемовин буде Біловезька пуща. Але голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який брав участь у першому раунді перемовин, її спростував.