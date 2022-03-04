Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
МВС публікує перехоплені розмови російських військових: "Стільки трупів ніколи в житті не бачив"
МВС публікує перехоплені розмови російських військових: "Стільки трупів ніколи в житті не бачив"
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині українські військові захопили колону російської техніки, зокрема, ЗРК Панцирь-С1

Це уже третій ЗРК цього типу, який став трофеєм.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео колони техніки, яку українська армія захопила під Баштанкою (Миколаївська область).

Серед трофеїв бійців Територіальної оборони – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1. Це уже третій зенітний комплекс цього типу, який захопили Збройні сили України.

Нагадаємо, на напрямку Броварів українські оборонці знищили 4 БМП і 2 танки російської армії. Одну бронемашину піхоти українські військові захопили неушкодженою, і вона поповнить український підрозділ. 

Станом на ранок 4 березня орієнтовні втрати росіян скали 9166 осіб, 33 літаки і 37 гелікоптерів. Також українські війська знищили 939 бойових броньованих машин противника, 105 артилерійських систем і 18 засобів ППО. 

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також