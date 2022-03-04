Це уже третій ЗРК цього типу, який став трофеєм.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео колони техніки, яку українська армія захопила під Баштанкою (Миколаївська область).

Серед трофеїв бійців Територіальної оборони – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1. Це уже третій зенітний комплекс цього типу, який захопили Збройні сили України.

Нагадаємо, на напрямку Броварів українські оборонці знищили 4 БМП і 2 танки російської армії. Одну бронемашину піхоти українські військові захопили неушкодженою, і вона поповнить український підрозділ.

Станом на ранок 4 березня орієнтовні втрати росіян скали 9166 осіб, 33 літаки і 37 гелікоптерів. Також українські війська знищили 939 бойових броньованих машин противника, 105 артилерійських систем і 18 засобів ППО.