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У Житомирі ворог вдарив по школі, половина будівлі фактично зруйнована – міський голова

Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.

Фото: ДСНС

У Житомирі ворог завдав удару по школі № 25. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

“Шановні житомиряни. Тільки що був нанесли ракетний або бомбовий удар, зараз всеодно, по 25 школі”, – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.

“Фактично половина школи зруйнована. Йдуть рятувальні роботи”, – додав мер.

Оновлення. Як повідомили у ДСНС, боєприпас потрапив у будівлю школи на вул. Мала Бердичівська, сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. 

Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб. 

Нагадаємо, 2 березня після російського авіаудару по Житомиру підтверджена загибель двох людей, 16 отримали травми.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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