Фото: ДСНС

У Житомирі ворог завдав удару по школі № 25. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

“Шановні житомиряни. Тільки що був нанесли ракетний або бомбовий удар, зараз всеодно, по 25 школі”, – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.

“Фактично половина школи зруйнована. Йдуть рятувальні роботи”, – додав мер.

Оновлення. Як повідомили у ДСНС, боєприпас потрапив у будівлю школи на вул. Мала Бердичівська, сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб.

Нагадаємо, 2 березня після російського авіаудару по Житомиру підтверджена загибель двох людей, 16 отримали травми.