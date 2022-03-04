Стефанчук у розмові з главами Європарламенту і парламентів країн-членів ЄС запропонував кроки протидії російській агресії

Український спікер також попросив про повне припинення будь-яких контактів із російськими депутатами.

Руслан Стефанчук провів розмову з Президентом Європарламенту Робертою Мецолою та главами парламентів держав-членів ЄС. Він запропонував кроки протидії російські агресії.

Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Серед пропозицій Стефанчука:

продовження санкційного тиску на РФ.

"Коло російських банків, відключених від SWIFT, має бути розширено. Очікуємо на відмову європейських партнерів від російської сировини", - зазначив спікер ВРУ;

забезпечення жителів продуктами харчування та ліками, облаштування "зелених коридорів" для евакуації населення;

збільшення фінансування Збройних сил України, які сьогодні стоять на сторожі не лише нашої держави, а й усього цивілізованого світу;

забезпечення режиму no-fly zone над Україною;

підтримка невідкладного членства України в Євросоюзі.

"Крім цього, я попросив про повне припинення будь-яких контактів із російськими депутатами по парламентській лінії. Постійні делегації РФ у парламентських асамблеях різних міжнародних організацій мають бути повністю ізольовані до припинення агресії", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, Голова ВРУ звернувся до парламентів і урядів з світу з проханням закрити небо над Україною через обстріли російських окупантів Запорізької АЕС.