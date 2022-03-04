Нові санкції проти Росії, допомога МВФ Україні, членство в ЄС - Зеленський провів переговори з лідерами країн світу

4 березня глава держави поспілкувався зі спадкоємним принцом ОАЕ, президентами Туреччини, Єврокомісії, Євроради, директором МВФ та прем'єром Японії.

Сьогодні, 4 березня, український президент провів телефонні розмови з лідерами країн та союзів і обговорив ситуацію з російською агресією та шляхи допомоги Україні в боротьбі проти РФ.

Зі спадкоємним принцом ОАЕ Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном Зеленський обговорив питання співпраці.

На думку Президента, "підтримка партнерів важлива", особливо в складний час для української економіки.

Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Тайїп Ердоганом.

"Подякував за послідовну підтримку. Поінформував про агресію, що триває, ядерний тероризм з боку РФ", - зазначив Президент у своєму Twitter.

Також глава держави поспілкувався з виконавчим директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

Сторони обговорили фінансову підтримку України.

"Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення після завершення російської агресії", - заявив Зеленський.

Із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорили питання посилення санкцій проти Росії.

"На порядку денному було також питання членства в ЄС", - підкреслив Президент України.

Тему санкцій проти Росії та вступу України в ЄС Володимир Зеленський також обговорив із Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Серед інших важливих питань під час телефонної розмови сторони заторкнули тему безпеку атомних електростанцій, критичних виробництв та інфраструктури.

Глава держави проінформував прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду про ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС.

Зеленський подякував японському прем'єрові за "різнопланову допомогу та санкційний тиск на РФ".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на зустрічі голів МЗС Північноатлантичного альянсу. Він закликав до посилення допомоги Україні.