За інформацією видання, для цього замовники відправили найманців прокремлівського угруповання Вагнера та чеченський спецназ.

Упродовж останнього тижня на Президента України Володимира Зеленського було скоєно три замахи, повідомляє британське видання The Times.

Для цього замовники відправили на завдання два угруповання - ПВК Вагнера і чеченський спецназ.

У виданні зазначають, що скоїти вбивство завадили "антивоєнні елементи у Федеральній службі безпеки Росії".

Оскільки операції провалилися, вагнерівці були стривожені тим, наскільки точно українська сторона передбачила їхні дії.

За даними інформаторів британського ЗМІ, це "жахливо", наскільки добре поінформована служба безпеки Зеленського.

Тим часом сьогодні на на подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

"Мимо", - прокоментував інцидент Президент.

Фото: facebook/Sergii Nykyforov

Фото: facebook/Sergii Nykyforov

Нагадаємо, торік у жовтні Івано-Франківський суд визнав винним чоловіка, який двічі протягом року повідомив про намір скоїти замах на президента Володимира Зеленського. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.